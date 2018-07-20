Club Brugge Beşiktaşlı Mitrovic'in transferini duyurdu!
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Beşiktaşlı Mitrovic'in transferini duyurdu!

    Club Brugge Beşiktaşlı Mitrovic'in transferini duyurdu!

    temsilcisi , 'tan Hırvat stoper Matej Mitrovic'i ettiğini resmen açıkladı.

    , geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Matej Mitrovic'i resmen açıkladı. 'ın kasasına bu transferden 3,9 milyon Euro girecek.

    kulübünden yapılan açıklamaya göre konusunda Beşiktaş ile her konuda anlaşma sağlandı ve Hırvat savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Belçika ekibi genç futbolcunun transferini resmi internet sitesinden paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

    24 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta 22 resmi maçta forma giydi. Hırvat futbolcu siyah beyazlılardaki kariyerinde beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş geçen sezon devre arasında Mitrovic'i Club Brugge'a 4.5 milyon euro satın alma bedeliyle kiralamıştı. Brugge bu opsiyonu kullanmamıştı.

    1. 20.7.2018 11:47
    2. Güncelleme: 20.7.2018 12:14
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