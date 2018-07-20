Club Brugge, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Matej Mitrovic'i resmen açıkladı. Beşiktaş'ın kasasına bu transferden 3,9 milyon Euro girecek.

Belçika kulübünden yapılan açıklamaya göre transfer konusunda Beşiktaş ile her konuda anlaşma sağlandı ve Hırvat savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Belçika ekibi genç futbolcunun transferini resmi internet sitesinden paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

24 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta 22 resmi maçta forma giydi. Hırvat futbolcu siyah beyazlılardaki kariyerinde beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş geçen sezon devre arasında Mitrovic'i Club Brugge'a 4.5 milyon euro satın alma bedeliyle kiralamıştı. Brugge bu opsiyonu kullanmamıştı.