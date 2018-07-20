Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'ın 'ndeki rakibi belli oldu!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'ndeki rakibi belli oldu!

    Bu sene ülkemizi 'nde temsil edecek 'ın rakibi B36 Torshvan oldu.

    , 2. ön eleme turunda, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'la eşleşti.

    1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ temsilcisi OFK Titograd'ı deplasmana 2-1 yenen B36 Torshavn, siyah-beyazlı takımın rakibi oldu.

    , ilk maçı 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta yapacak.

    B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.

    Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyor.

    Siya-beyazlıların rakibi iç saha maçlarını Torshavn şehrindeki 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nda oynuyor.

    Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.

    1. 19.7.2018 23:23
    2. Güncelleme: 20.7.2018 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ın 'ndeki rakibi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN