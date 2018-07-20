Beşiktaş transfer komitesi Yunus Mallı için Almanya'ya gidiyor – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    transfer komitesi için 'ya gidiyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> transfer komitesi <a href="/index/yunus-malli?id=7b92be2e-5aed-4460-85fd-66a803d01b28" class="" rel="tag">Yunus Mallı</a> için <a href="/index/almanya?id=c6a4b04f-8057-4b06-83f9-8d6f66de1443" class="" rel="tag">Almanya</a>'ya gidiyor

    yönetimi yakın zamanda çıkarması yapacak hedefteki isim geçen sezon direkten dönen .

    Beşiktaş'ta Talisca'nın ayrılığı sonrasında 10 numara hamlesi öncelikli bir konuma geldi. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi 10 numara adayları arasında ilk 3 arasındaki milli futbolcu Yunus Mallı için Almanya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
    Geçen sezon Beşiktaş ile görüşmelerde belli bir aşamaya gelen Yunus Mallı'nın transferi son anda yatmıştı. Yunus'un temsilcisi İlhan Mallı İstanbul'a gelerek Beşiktaş temsilcileriyle görüşmüştü.
    Wolfsurg'da kadroda yeni yapılanma doğrultusunda Yunus'un ayrılığına sıcak bakabileceği ve bu transferde kiralama yönteminin devreye sokulacağı belirtildi.
    Yunus Mallı 10 numara forvet arkası ve santrforda görev yapıyor.
    'in olası ayrılığı ve 'nın kanatta da görev yapıyor olması bu transferi öncelikli hale getirdi.

    Bernard'la alakalı Beşiktaş'ın ciddi bir ilgisi vardı ancak 10 milyon euro'luk imza parası istemesi bu transferi olumsuz etkilemişti.
    Bernard'ın Arsenal'le anlaşmaya yakın olması nedeniyle siyah-beyazlılar Yunus Mallı için girişimlere hız verdi.
    1. 19.7.2018 21:41
    2. Güncelleme: 20.7.2018 01:58
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