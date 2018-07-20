Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Beşiktaş, buradaki son hazırlık maçında Rusya’nın Krasnodar takımı ile karşılaşacak
İki takım arasındaki mücadele 20 Temmuz Cuma günü saat 18.00'da Weinzödl GAK 1902 Sportplaz'da oynanacak. Mücadele D Smart platformu üzerinden yayın yapan Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.
- 19.7.2018 17:38
- Güncelleme: 20.7.2018 10:41
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Beşiktaş transfer komitesi Yunus Mallı için Almanya'ya gidiyor
Toplam 3
Yorum
TOKATSPOR Çok güçsüz bal yapmayan arı gibi, oğuzhanı oynat o mevkide daha iyi
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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e Benfica'dan 20 milyon dolar!
Toplam 11
Yorum
gfb daha ne kadar değerini bulacak yazık ediceksiniz bu gençlere 20 milyon dolardan bahsediyorsun .. ama doğru olsa emin ol bir dakka düşünmez
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Yasa dışı bahis bitecek
Toplam 1
Yorum
Meth koyun tek maç sistemini o zaman ? oranında bitirirsin bu işi.
Beşiktaş-Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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