Siyah-beyazlı formayla kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde parlatan Anderson Talisca sürpriz bir kararla Çin'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olmuştu. Kiralık olarak 6 aylığına gittiği Çin'de ilk resmi maçına çıkan Brezilyalı yıldız, takımının GZ Zhicheng'i 4-0 yendiği mücadelede inanılmaz bir performans sergiledi. Muhteşem sol ayağıyla resital sunan 24 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı 3 gol, 1 asistle tamamladı. Talisca'nın takımı Guangzhou, 21 puanla 4'üncü sıraya yükselirken bir sonraki hafta deplasmanda Shanghai SIPG ile karşılaşacak.