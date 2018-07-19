Talisca’dan gol şov
Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Çin’in GZ Evergrande ekibine giden Brezilyalı süper yıldız ilk maçında adeta döktürdü: 3 gol, 1 asist!
Siyah-beyazlı formayla kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde parlatan Anderson Talisca sürpriz bir kararla Çin'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olmuştu. Kiralık olarak 6 aylığına gittiği Çin'de ilk resmi maçına çıkan Brezilyalı yıldız, takımının GZ Zhicheng'i 4-0 yendiği mücadelede inanılmaz bir performans sergiledi. Muhteşem sol ayağıyla resital sunan 24 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı 3 gol, 1 asistle tamamladı. Talisca'nın takımı Guangzhou, 21 puanla 4'üncü sıraya yükselirken bir sonraki hafta deplasmanda Shanghai SIPG ile karşılaşacak.
- 19.7.2018
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Toplam 7
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alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
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kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Toplam 2
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Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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