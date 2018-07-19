Talisca’dan gol şov – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’dan gol şov

    Talisca’dan gol şov

    ’tan ayrıldıktan sonra ’in GZ Evergrande ekibine giden Brezilyalı süper yıldız ilk maçında adeta döktürdü: 3 gol, 1 asist!

    Siyah-beyazlı formayla kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde parlatan Anderson sürpriz bir kararla 'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olmuştu. Kiralık olarak 6 aylığına gittiği Çin'de ilk resmi maçına çıkan Brezilyalı yıldız, takımının GZ Zhicheng'i 4-0 yendiği mücadelede inanılmaz bir performans sergiledi. Muhteşem sol ayağıyla resital sunan 24 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı 3 gol, 1 asistle tamamladı. Talisca'nın takımı Guangzhou, 21 puanla 4'üncü sıraya yükselirken bir sonraki hafta deplasmanda Shanghai SIPG ile karşılaşacak.

    1. 19.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Talisca’dan gol şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN