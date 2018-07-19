Sadık'a Kartal pençesi – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'a pençesi

    <a href="/index/sadik?id=a9ef6fdd-3a20-4339-8b19-9fc3aec9e45f" class="" rel="tag">Sadık</a>'a <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a> pençesi
    Beşiktaşlı yöneticilerin Çiftpınar için bugün ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin için 800 bin Euro ile birlikte Aras Özbiliz'i teklif edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
    1. 19.7.2018 08:32
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