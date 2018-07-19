- 19.7.2018 08:32
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Andy Najar operasyonu
Toplam 1
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Bence Besiktasta Oynabillecek Bir oyuncu Degil
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Beşiktaş Fabri için Fulham'la el sıkıştı! 6 milyon euro...
Toplam 7
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Bence Insallah Negredo Love Ve Lens icin de alici olur gitsinler 3-4 Transfer yapalim
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Matuidi'den Cristiano Ronaldo'ya imalı hoş geldin mesajı!
Toplam 1
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ronaldo Ronaldonun şimdiden morali bozacak kişi takımda belli oldu bu moral bozukluğu ile performans beklemeyin Matuidi zaten bencil gaddar bir insn
Sadık'a Kartal pençesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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