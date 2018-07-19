- 19.7.2018 08:32
- Güncelleme: 19.7.2018 13:32
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Yıldız yağacak!
Toplam 1
Yorum
METİN ONUR GARDAŞIM ADAMDIR....
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Tudor’un izi kalmadı
Toplam 1
Yorum
25 senelik Fatih hoca, daha 40'ı çıkmamış Van Bommel'in PSV'sine yenildi. Gençleri madara etti. Ne Tudor'undan bahsediyorsunuz?
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Aslan'dan kötü prova! Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven
Toplam 7
Yorum
Şampiyonlar ligi adamın Avrupa Fatihi makyajını söker atar. İlk önce arkayı sağlama alacaz. Stoper'e as oyuncu şart. Sonrada 8 numara transferi.
Sadık Çiftpınar'a Kartal pençesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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