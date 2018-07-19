Guti'nin maaşı dudak uçuklattı! – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'nin maaşı dudak uçuklattı!

    Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!

    'nın ayrılışının ardından yardımcı antrenör konusunda bir girişimde bulunmayan , bu sezon başında eski futbolcuları ve 'la anlaşmıştı. Guti'nin kazancıyla ilgili bir iddia ise şok etkisi yarattı.

    'nın Göztepe'ye gitmesinin ardından geçtiğimiz sezon 'ta yardımcı antrenör olarak Şeref Çiçek görev yapmıştı.

    Bu sezon başında ise takımın eski yıldız ismi ve ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağlandı. Ancak Guti'nin aldığı ücret ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Radyospor'da yayınlanan Yeşil Koltuk programında açıklamalarda bulunan Can Çobanoğlu, Beşiktaş'a gelmeden önce U19 takımını çalıştıran İspanyol teknik adamın siyah beyazlı ekipten aylık 250 bin euro (sezon sonuna kadar 2.5 milyon euro) kazanacağını ifade etti.

    Beşiktaş'a gelişi netleşmeden önce İspanyol basınında çıkan bir haberde Guti'nin ilk sezon 'in yardımcılığını yapıp ikinci seneden itibaren takımı devralacağı kaydedilmişti. Şu anda aldığı ücretin bu kadar yüksek olmasında bu durumun etkili olabileceği düşünülüyor.

    kayıtlarına göre Şenol Güneş'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona eriyor. Basına yansıyan haberlerde deneyimli teknik adamın Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro kazandığı belirtiliyordu. Konuyla ilgili KAP'a yapılmış resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

    1. 19.7.2018 09:59
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