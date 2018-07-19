Galatasaray'dan Carlos Bacca harekatı! – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'dan harekatı!

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/carlos-bacca?id=ffc8e51f-3ce6-41f3-bd78-8555d75b812a" class="" rel="tag">Carlos Bacca</a> harekatı!

    , ’e ’den gelen teklif sonrasında forvet arayışlarına hız verdi. Gündeme gelen ilk isim ise Gennaro Gattuso’nun kadroda düşünmediği yıldız isim … Transferi teknik direktör bitirecek.

    'da hareketi günler yaşanıyor… ekibi 'in için 20 milyon euro'yu gözden çıkarması sarı-kırmızılı yönetimin aklını karıştırdı…

    Güneş Gazetesi'nin haberine göre; kıskacındaki yönetimin 'le konuyu görüştüğü ve Befe'nin satılması konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi. Suudilerle temasların sıklaştırılmasının ardından 'da yeni bir golcü için düğmeye bastı. Taraftarın tepkisini çekmeyecek bir isim arayan 'un 'da karar kıldığı bildirildi.

    GATTUSO ONAY VERDİ
    Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso tarafından kadroda düşünülmeyen Kolombiyalı yıldız için ilk girişim yapıldı. Teknik direktör 'in eski öğrencisini aradığı ve Bacca'ya talip olduğunu ilettiği ortaya çıktı. Gattuso'nun da Terim'e "Carlos'u kadroda düşünmüyorum. Benim için sorun yok. Oyuncu ve kulüple anlaşın" dediği belirtildi. Bu cevap üzerine Sarı-Kırmızılı yönetimin harekete geçtiği ve Milan kurmaylarıyla bir görüşme gerçekleştirdiği de gelen bilgiler arasında…

    DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ
    Sarı-kırmızılılar, FFP nedeniyle Bacca için Milan'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Kolombiyalı oyuncunun İtalyan ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Villarreal'de geçiren 31 yaşındaki golcü, , ve Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 43 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 18 kez ağları havalandıran Bacca, 7 defa da asist yaptı. Bacca'nın Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı belirtiliyor.

    1. 19.7.2018 03:41
    2. Güncelleme: 19.7.2018 03:41
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