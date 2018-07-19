Galatasaray'dan Carlos Bacca harekatı!
Galatasaray, Bafetimbi Gomis’e Al Hilal’den gelen teklif sonrasında forvet arayışlarına hız verdi. Gündeme gelen ilk isim ise Gennaro Gattuso’nun kadroda düşünmediği yıldız isim Carlos Bacca… Transferi teknik direktör Fatih Terim bitirecek.
Galatasaray'da hareketi günler yaşanıyor… Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Bafetimbi Gomis için 20 milyon euro'yu gözden çıkarması sarı-kırmızılı yönetimin aklını karıştırdı…
Güneş Gazetesi'nin haberine göre; UEFA kıskacındaki yönetimin Fatih Terim'le konuyu görüştüğü ve Befe'nin satılması konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi. Suudilerle temasların sıklaştırılmasının ardından Galatasaray'da yeni bir golcü için düğmeye bastı. Taraftarın tepkisini çekmeyecek bir isim arayan Cim Bom'un Carlos Bacca'da karar kıldığı bildirildi.
GATTUSO ONAY VERDİ
Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso tarafından kadroda düşünülmeyen Kolombiyalı yıldız için ilk girişim yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in eski öğrencisini aradığı ve Bacca'ya talip olduğunu ilettiği ortaya çıktı. Gattuso'nun da Terim'e "Carlos'u kadroda düşünmüyorum. Benim için sorun yok. Oyuncu ve kulüple anlaşın" dediği belirtildi. Bu cevap üzerine Sarı-Kırmızılı yönetimin harekete geçtiği ve Milan kurmaylarıyla bir görüşme gerçekleştirdiği de gelen bilgiler arasında…
DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ
Sarı-kırmızılılar, FFP nedeniyle Bacca için Milan'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Kolombiyalı oyuncunun İtalyan ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Villarreal'de geçiren 31 yaşındaki golcü, La Liga, Kral Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 43 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 18 kez ağları havalandıran Bacca, 7 defa da asist yaptı. Bacca'nın Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı belirtiliyor.
- 19.7.2018 03:41
- Güncelleme: 19.7.2018 03:41
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Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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