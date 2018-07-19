Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'ta hazırlıkları sürdü

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü

    Futbol Takımı, hazırlıkları kapsamında gittiği 'da çalışmalarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda siyah-beyaz futbolcuların kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştığı belirtildi.

    Pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanın, taktik programın yer aldığı çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

    , yarın TSİ 18.00'de 'nın takımıyla hazırlık maçı yaptıktan sonra kampını tamamlayarak 'a dönecek.

    1. 19.7.2018 22:18
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