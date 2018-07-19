Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gittiği Avusturya'da çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda siyah-beyaz futbolcuların kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştığı belirtildi.
Pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanın, taktik programın yer aldığı çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, yarın TSİ 18.00'de Rusya'nın Krasnodar takımıyla hazırlık maçı yaptıktan sonra Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
- 19.7.2018 22:18
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