GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Reading maçında yediğimiz gol derslikti. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Skor dışında bir kaybımız olmadı."

"Hücumda sayısal fazlalığımız, defansta sayısal azlığımız var. Onun dışında bir sorunumuz yok."

"Geçen sene mevcut kadro üzerine aldıklarımız ki bize göre pahalı oyunculardı onlar. Negredo, Lens, Vagner... Kötü oyuncular değil ama katkı itibari ile bekleneni veremediği zaman zarar veriyor."

"Her hoca transferler zamanında olsun ister ama kulübün ekonomik durumu da önemli."

"Vida'nın transfer durumu var. Eğer giderse, çıkacağımız ilk Avrupa Ligi maçına o mevkinin (stoper) elemanıyla çıkamıyoruz."

"Gökhan, Caner, Adriano iki beki kapatır diye düşünüyoruz ama bir tane daha gerekebilir. Ortada Oğuzhan, Tolgay var. İleride fazlalık var. Onların durumlarına göre bakacağız."

"Savunmada eksik var. Avrupa Ligi eleme maçına belki Necip - Fatih ikilisiyle çıkacağız ama daha sonra transfer gelecektir."

"Tosic'in gitmesini istemedim. Başkana da söyledim. Ama böyle bir talep var. Oyuncu da istedi. Vida gidecekse, Tosic gitmeseydi. Ama bazen böyle olabiliyor transferde... Vida gelirse sorun yok ama gelmezse iki tane stoper alacağız.Tosic de gitmek istiyordu."

"Şimdi sadece Pepe kaldı, tek. Tosic gitti, Mitrovic gitti. Vida giderse iki tane stoper almamız gerekecek. Bekleyeceğiz."

"Santrforda 4 oyuncu var. Açıklara baktığımız zaman, Gökhan, Ricardo, Lens, Babel, Orkan... Ama geride yok."

"Negredo oynamayıp en yüksek parayı alıyorsa, hem oyuncu hem kulüp hem tüm oyuncular rahatsız olur."

"Ben bir santrfor alacaksam ve Negredo, Vagner ve Mustafa'yı takımda tutacaksam, iki tanesi kadroya giremeyecek. O zaman bu çocuklara haksızlık olur."

"Vagner'in her tarafı futbolcu. İki ayağını, aklını kullanıyor. Ama netice alamadığında daha zoru deniyor, bu sefer olmayınca güveni azalıyor."

"Cenk de Tosic de ekonomi nedeniyle gitti. Giden oyuncuların gitmesini ben de istemezdim, başkan da istemezdi."

"Fabri, Adriano, Babel... Bu oyuncuların mukavelesi seneye bitiyor. Ya sözleşme yenileyeceksin, ya göndereceksin."

"Bizim geçen sene transfere bağlı sıkıntılarımız vardı. Şampiyonlar Ligi'ni ön plana aldık, o dönem lig maçlarımız da vardı. Buna bağlı değişikliklerimiz oldu ve ligde bekleneni veremedik. 21 puan kaybettik ama Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktık. Bir bedel ödedik orada."

"Geçen sene diğer takımlardan kötü oynamadık. En fazla pozisyona giren takımız ama gol atamadık. Babel ve Talisca bizim en golcülerimizdi. Bunu kötülemek için söylemiyorum, forvetteki arkadaşlarımızın katkısı az olduğu için tartışıldılar zaten."

"Nasip değilmiş, öyle bakmak lazım. Şampiyon olsak hak ettik diyebilir miydik? Diyebilirdik. O yüzden vicdanımız rahat."

"Şampiyonluğu kaybettiğimiz zaman sebebi hakemlerde değil, kendimizde aradık. Umarım diğerleri de öyle yapar."

"Büyük bir camiadayız, bu camia futbolu biliyor ama önce insanlığı biliyor. Futbolun güzel, dürüst oynanması gerektiğini biliyor. Hem iyi oynayıp hem de sonuç alarak şampiyon olmak istiyoruz."

"Dünya Kupası Finali'nde bana göre o penaltı değildi. VAR mutlaka teknolojik olarak bir katkı verecektir. Hakemliği öldürecektir bence. Yanlış bir taçtan gol olursa buna VAR karar vermeyecek ne anladım o zaman. Ama yine de teknolojik olarak katkısı olacaktır."

"Dünya Kupası'nda heyecan, coşku azdı. Futbolda güzel hareketler, beklenmeyen işler olmalı. Çünkü eğlence aracıdır. Kontrollü oyundan dolayı coşku yoktu. Eğer renklilik yoksa olmaz."

"Talisca'nın bana göre hala çok eksiği var. Eğer orada yeterli görürse kendini o noktada kalır ya da düşüşe geçer. İlk geldiğinde dünya çapında bir oyuncu olabileceğini söyledim."

"Akademik zekanız, duygusal zekanız vb. olabilir. Ama kültürel zekanız yoksa ortak nokta bulamazsınız. Pisliği biz yapıp niye temiz değiliz dersek olmaz. Kirletmeyi ben de yapmayacağım, yorumcu da yapmayacak, oyuncu da yapmayacak."

"Bizim çok boşluklarımız var. Önce o boşlukları doldurmamız lazım. Boşlukları doldurursak zaten Avrupa'yı geçeriz, hiç merak etmeyin."

"Ben oyuncuyla da kavga etmem, başkanla da etmem. Ben yerimi bilirim. Onun bana abi demesi, onun başkanlığını almıyor ki... Bir kurumda yaşa bakılmaz, mevkiye bakılır. Biz bunları biliyoruz. Ama insan olarak değerimi, saygımı da biliyorum."

"Sağlığım yerinde, zaman zaman dalgalanmalar oluyor ama normal"