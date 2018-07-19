Beşiktaş sağlık ekibinden Gökhan Töre için teknik heyete uyarı
Yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından sahalara dönmeye hazırlanan Gökhan Töre'nin ağrıları bitmiyor.
Yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından sahalara dönmeye hazırlanan Gökhan Töre'nin ağrıları bitmiyor. Beşiktaş'ın sağlık ekibi, yıldız oyuncunun formasına kavuşma sürecinin kolay olmayacağını rapor etti. 26 yaşındaki futbolcunun belli dönemlerde ağrılarının artabileceği belirtildi.
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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