Beşiktaş sağlık ekibinden Gökhan Töre için teknik heyete uyarı – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    sağlık ekibinden için teknik heyete uyarı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> sağlık ekibinden <a href="/index/gokhan-tore?id=7afed7bc-8a87-4db5-b8a5-068c1720282b" class="" rel="tag">Gökhan Töre</a> için teknik heyete uyarı

    Yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından sahalara dönmeye hazırlanan 'nin ağrıları bitmiyor.

    Yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından sahalara dönmeye hazırlanan 'nin ağrıları bitmiyor. 'ın sağlık ekibi, yıldız oyuncunun formasına kavuşma sürecinin kolay olmayacağını rapor etti. 26 yaşındaki futbolcunun belli dönemlerde ağrılarının artabileceği belirtildi.

    1. 19.7.2018
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