Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Beşiktaş, buradaki son hazırlık maçında Rusya’nın Krasnodar takımı ile karşılaşacak
İki takım arasındaki mücadele 20 Temmuz Cuma günü saat 18.00'da Weinzödl GAK 1902 Sportplaz'da oynanacak. Mücadele D Smart platformu üzerinden yayın yapan Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.
- 19.7.2018 17:38
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Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 9
Yorum
yntm istifa kaleci formaları birebir aynı olduğu için ospina beşiktaşa gelirse fener forması giymiş olur seviniriz.
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Onyekuru fırladı
Toplam 3
Yorum
austin satış opsiyonu açıklanmadı.biz sadece kiraladık gençoyuncu alalım derken başka tkmlara yetiştirelim demedik para yoksa alt yapıdan kazanalım
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Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 9
Yorum
yazıklar olsun ospinayı almadınız volkanla devam dediniz..bunun pişmanlığını yaşayacaksınız. adam bjk.ye gelecek şimdi.
Beşiktaş-Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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