Beşiktaş-Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş-Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Yeni sezon hazırlıklarına ’da devam eden , buradaki son hazırlık maçında ’nın takımı ile karşılaşacak

    İki takım arasındaki mücadele 20 Temmuz Cuma günü saat 18.00'da Weinzödl GAK 1902 Sportplaz'da oynanacak. Mücadele D Smart platformu üzerinden yayın yapan 'dan naklen yayınlanacak.

    1. 19.7.2018 17:38
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