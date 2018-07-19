Andy Najar operasyonu – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    operasyonu

    <a href="/index/andy-najar?id=468a84b6-3f4c-4d3f-ab6c-5a65a8bc9f7f" class="" rel="tag">Andy Najar</a> operasyonu

    basını, siyah-beyazlıların Anderlecht forması giyen 25 yaşındaki sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilen gündemine aldığını iddia etti.

    basını, siyah-beyazlıların Anderlecht forması giyen 25 yaşındaki sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilen gündemine aldığını iddia etti. , ekibinde geçen sezon sadece 6 maçta forma giyebildi.

    1. 19.7.2018
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