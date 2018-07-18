‘Türk insanını çok özledim’ – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ‘Türk insanını çok özledim’

    ‘Türk insanını çok özledim’
    'ın eski teknik direktörü , finali için geldiği 'da soluğu Türk restoranında aldı. Burada taraftarlarla konuşan Bilic, 'de en çok özlediği şeyin Türk insanını olduğunu söyledi. "Türkçe bildiğin kelimeler var mı?" sorusuna ise "" yanıtını verdi.
    1. 18.7.2018
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