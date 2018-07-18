‘Türk insanını çok özledim’
- 18.7.2018
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West Ham Vida için Beşiktaş'a 18 milyon Euro teklif etti
Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
‘Türk insanını çok özledim’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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