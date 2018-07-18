Töre’ye ekstra izin – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Töre’ye ekstra izin

    Töre’ye ekstra izin
    Kamptaki çalışmasıyla 'yeni transfer' dedirten için sağlık ekibinden uyarı geldi. Takım doktorları, oyuncunun sakatlığının nüksetme ihtimaline karşı dikkatli olunmasını istedi. 'in de Töre'ye lig boyunca her hafta ekstra bir gün izin yaptıracağı öğrenildi.
    1. 18.7.2018
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