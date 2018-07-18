Taraftarlara Avrupa yasağı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Taraftarlara yasağı

    Taraftarlara Avrupa yasağı
    , resmi siteden yaptığı açıklamada 'da oynanacak deplasman maçlarına götürülmeyeceğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "'dan ceza alma ihtimalimize karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftar götürmeyeceğiz."
    1. 18.7.2018
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