Stoper piyangosu – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Stoper piyangosu

    Stoper piyangosu

    Siyah-beyazlılar, Mitrovic’i geçen sezon kiraladığı ’e 3.9 milyon euro’ya sattı. Vida için de West Ham’dan 18 milyon euro’luk resmi teklif geldi

    'ta dün transferlerde hareketli saatler yaşandı. Siyahbeyazlı kulüp, geçen sezon 'e kiraladığı Hırvat stoper Matej Mitrovic'i 3.9 milyon euro'ya temsilcisine sattı. 2016-2017 sezonunun devre arasında HNK Rijeka'dan 4.2 milyon euro'ya edilen 24 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 400 bin euro'ya kiralanmıştı. Yani Kartal Mitrovic'ten kasaya toplam 4.3 milyon euro koydu. Beşiktaş ile 22 maçta forma giyen 1.87 boyundaki oyuncu, beklentilerin altında kaldığı için kadroda yer bulamamıştı. GÜNÜN ikincin bomba haberi ise 'ın son dönemdeki gözdesi için geldi. İngiliz takımlarından , 29 yaşındaki stoper için 18 milyon euro'luk resmi teklif yaptı. Gelen haberlere göre siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı düşük bulduğu ve West Ham cephesinden rakamı artırmaları istendiği kaydedildi. Tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak için acele etmeyecek olan yönetim, uygun teklif için gerekirse transferin son günlerine kadar bekleyecek.

    JUVE'NiN RADARINDA
    Öte yandan Vida için Avrupa basını da iddialarda bulunuyor. Uzun bir stoper listesi oluşturan 'un, Domagoj Vida'yı da listeye eklediği iddia edildi. İtalyan devinin, 'li Mustafi'nin yanı sıra Godin, Jose Gimenez, Jerome Boateng ve Matthijs De Ligt'ı da yakından takip ettiği belirtildi.

    THE GUARDiAN SEÇTi
    Vida'nın 'ndaki performansı her ülkede takdir görüyor. İngilizlerin prestijli gazetesi , kupanın 11'ini belirlerken, Beşiktaş'ın yıldızı Vida'yı da kadroya dahil etti. 7.3 puan verilen Vida, 7.2'lik Godin'le birlikte stoperde yer aldı.

    STOPERLERDEN 30.4 MiLYON EURO
    Beşiktaş son dönemde stoper satışlarından paraya para demedi! Dusko Tosic'in ardından Matej Mitrovic'i de gönderen siyah-beyazlılar, son 4 senede sadece stoper satışlarından 30.4 milyon euro gelir sağladı. Kartal bu dönemde Atınç, Ersan, Alexis Delgado, Marcelo, Rhodolfo, Tosic ve Mitrovic'i elden çıkardı.
    1. 18.7.2018
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