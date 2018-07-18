Stoper piyangosu
Siyah-beyazlılar, Mitrovic’i geçen sezon kiraladığı Club Brugge’e 3.9 milyon euro’ya sattı. Vida için de West Ham’dan 18 milyon euro’luk resmi teklif geldi
JUVE'NiN RADARINDA
Öte yandan Vida için Avrupa basını da iddialarda bulunuyor. Uzun bir stoper listesi oluşturan Juventus'un, Domagoj Vida'yı da listeye eklediği iddia edildi. İtalyan devinin, Arsenal'li Mustafi'nin yanı sıra Godin, Jose Gimenez, Jerome Boateng ve Matthijs De Ligt'ı da yakından takip ettiği belirtildi.
THE GUARDiAN SEÇTi
Vida'nın Dünya Kupası'ndaki performansı her ülkede takdir görüyor. İngilizlerin prestijli gazetesi The Guardian, kupanın 11'ini belirlerken, Beşiktaş'ın yıldızı Vida'yı da kadroya dahil etti. 7.3 puan verilen Vida, 7.2'lik Godin'le birlikte stoperde yer aldı.
STOPERLERDEN 30.4 MiLYON EURO
Beşiktaş son dönemde stoper satışlarından paraya para demedi! Dusko Tosic'in ardından Matej Mitrovic'i de gönderen siyah-beyazlılar, son 4 senede sadece stoper satışlarından 30.4 milyon euro gelir sağladı. Kartal bu dönemde Atınç, Ersan, Alexis Delgado, Marcelo, Rhodolfo, Tosic ve Mitrovic'i elden çıkardı.
- 18.7.2018
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West Ham Vida için Beşiktaş'a 18 milyon Euro teklif etti
Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Stoper piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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