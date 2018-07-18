Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ile arasında soğuk rüzgarlar

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> ile <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a> arasında soğuk rüzgarlar

    Beşiktaş ekip Avusturya kampında Reading'le hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona ererken, Şenol Güneş'le İspanyol forvet Negredo arasında hiç bir diyalog yaşanmaması dikkatlerden kaçmadı.

    1. 18.7.2018 13:57
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