Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Beşiktaş ekip Avusturya kampında Reading'le hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona ererken, Şenol Güneş'le İspanyol forvet Negredo arasında hiç bir diyalog yaşanmaması dikkatlerden kaçmadı.
- 18.7.2018 13:57
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Comolli'den transfer açıklaması! 100 futbolcu ile görüşüyoruz
Toplam 3
Yorum
mehmetcik sadece bas dost alınması gerekir.isla,dirar satılıp o ücretler bas dosta ödenir. bas dost bedavaya gelmiş olur.çünkü isla ve dirar fos
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
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Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
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Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
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Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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