Mandzukic’te yeni rakip var – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Mandzukic’te yeni rakip var

    Mandzukic’te yeni rakip var
    ile adı anılan 'te yeni rakipler ortaya çıktı. Ronaldo transferi sonrası 'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hırvat forvet için 'un devreye girdiği kaydedildi. Alman basınında çıkan haberlerde "M.United ve da onu istiyor" denildi.
    1. 18.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mandzukic’te yeni rakip var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN