Joao Mario zora girdi – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    zora girdi

    <a href="/index/joao-mario?id=69c58fdf-3e90-4677-9c1f-91fb4ad160c2" class="" rel="tag">Joao Mario</a> zora girdi
    KARTAL, İnter'in orta saha oyuncusu için kiralama teklifinde bulunmuştu. Ada'dan gelen haberler ise transferin zora girdiği şeklinde. İngiliz basınında çıkan haberlerde, 'in yeni takımı Wolves'in, Portekizli 10 numara için 18 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu ileri sürüldü ve İtalyanların da bu rakamı kabul edeceği kaydedildi.
    1. 18.7.2018
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