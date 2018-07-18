Hedeflerim yüksek
5 Kartal’ın genç yıldızı Orkan Çınar, “Lig başladığında herkes Beşiktaş’ı görecek” dedi ve ekledi: “Hedeflerim oldukça yüksek ama son karar hep hocamızın
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Orkan Çınar, kulübün instagram hesabından taraftarların sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı takımda hedeflerinin çok yüksek olduğunu kaydeden kanat oyuncusu, "Ama tabii ki her şey hocanın elinde. Onun takdiri" dedi. Dünya Kupası öncesi Quaresma'ya mesaj atıp "Sizi destekliyorum" dediğini bildiren Orkan şöyle devam etti: "Vida'dan dolayı da finalde Hırvatistan'ı tuttum. Benim frikik atma özelliğim var. Bu çalışınca da gelişiyor. Kamptaki durumumuz gayet iyi. Herkes çok iyi çalışmış. Hazırlık maçlarının önemi yok. Lig başladığında herkes Beşiktaş'ı görecek."
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Hedeflerim yüksek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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