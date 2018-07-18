Beşiktaş'ın genç oyuncusu Orkan Çınar, kulübün instagram hesabından taraftarların sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı takımda hedeflerinin çok yüksek olduğunu kaydeden kanat oyuncusu, "Ama tabii ki her şey hocanın elinde. Onun takdiri" dedi. Dünya Kupası öncesi Quaresma'ya mesaj atıp "Sizi destekliyorum" dediğini bildiren Orkan şöyle devam etti: "Vida'dan dolayı da finalde Hırvatistan'ı tuttum. Benim frikik atma özelliğim var. Bu çalışınca da gelişiyor. Kamptaki durumumuz gayet iyi. Herkes çok iyi çalışmış. Hazırlık maçlarının önemi yok. Lig başladığında herkes Beşiktaş'ı görecek."