Fabri’ye Köln talip oldu – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ’ye talip oldu

    Fabri’ye Köln talip oldu
    'ın İspanyol kalecisi 'ye Alman takımlarından 'ün de talip olduğu öğrenildi. Köln'ün tecrübeli file bekçisi için Siyah-Beyazlı yönetime bu hafta resmi teklif yapacağı öne sürüldü.
    1. 18.7.2018 07:44
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