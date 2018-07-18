Guangzhou Evergrande'nin ligde Zhicheng'i 4-0 yendiği karşılaşmaya damga vuran Talisca, attığı 3 golle galibiyette önemli rol oynadı.
Çin Ligi'nin 12'nci haftasında Talisca'nın takımı Guangzhou ile Guizhou Hengfeng Zhicheng karşılaştı. Maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı, Çin'deki ilk resmi maçına çıktı. Maça damgasını vuran Talisca 29, 62 ve 78'inci dakikalarda bulduğu gollerle hat-trick yaptı. Talisca ayrıca takımının ilk golünde asisti yapan isim oldu. Bu sonuçla Talisca'nın takımı Guangzhou, 21 puanla 4'üncü sıraya yükselirken bir sonraki hafta deplasmanda Shanghai SIPG ile karşılaşacak.
- 18.7.2018 16:40
- Güncelleme: 18.7.2018 17:03
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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Fenerbahçe'nin son transferi Doğukan İnci
Toplam 2
Yorum
Enda 1-2 kaliteli isim gerisi genç transferi olmalı bıktık her sene m eurolar saçılmasından, bu yüzden bu duruma düştük ya hey gidi krasic hey :)
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 6
Yorum
savaş Bu adam 35 yaşında ama Talisca dan dah çok koşacağı mücadele edeceği kesin.Talisca ile BJK 10 kişi oynuyıordu.
Çin'de Talisca fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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