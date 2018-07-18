Babel hocayı huzursuz etti – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    hocayı huzursuz etti

    Babel hocayı huzursuz etti
    YENİ bir sözleşme talep ederek kadar ücret istediği iddia edilen 'in bu tavrından Şenol hocanın rahatsız olmaya başladığı bildirildi. Usta çalıştırıcının, Babel'in idman performansını beğenmesine rağmen takım içinde huzursuzluk çıkmasından endişelendiği ifade edildi.
    1. 18.7.2018
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