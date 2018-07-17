Quaresma: Geliyorum – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Quaresma: Geliyorum

    Quaresma: Geliyorum

    'tan gidip-gitmeyeceği merakla beklenen, kulüplerinin 7.5 milyon euro teklif ettiği Quaresma, "10 güne kadar takıma katılıyorum" mesajını yolladı.

    'tan gidip-gitmeyeceği merakla beklenen, kulüplerinin 7.5 milyon euro teklif ettiği Quaresma, "10 güne kadar takıma katılıyorum" mesajını yolladı. Çin'de transfer döneminin 15 Temmuz'da sona ermesiyle bu ülkeye gitme olasılığı ortadan kalkan Portekizlinin siyah-beyazlılara, "Arap ülkelerini düşünmüyorum. 26 Temmuz'da 'da olacağım" dediği öğrenildi.

    1. 17.7.2018
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