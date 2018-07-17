Quaresma: Geliyorum
Beşiktaş'tan gidip-gitmeyeceği merakla beklenen, Çin kulüplerinin 7.5 milyon euro teklif ettiği Quaresma, "10 güne kadar takıma katılıyorum" mesajını yolladı.
Beşiktaş'tan gidip-gitmeyeceği merakla beklenen, Çin kulüplerinin 7.5 milyon euro teklif ettiği Quaresma, "10 güne kadar takıma katılıyorum" mesajını yolladı. Çin'de transfer döneminin 15 Temmuz'da sona ermesiyle bu ülkeye gitme olasılığı ortadan kalkan Portekizlinin siyah-beyazlılara, "Arap ülkelerini düşünmüyorum. 26 Temmuz'da İstanbul'da olacağım" dediği öğrenildi.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Quaresma: Geliyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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