Quaresma: Geliyorum

Beşiktaş'tan gidip-gitmeyeceği merakla beklenen, Çin kulüplerinin 7.5 milyon euro teklif ettiği Quaresma, "10 güne kadar takıma katılıyorum" mesajını yolladı. Çin'de transfer döneminin 15 Temmuz'da sona ermesiyle bu ülkeye gitme olasılığı ortadan kalkan Portekizlinin siyah-beyazlılara, "Arap ülkelerini düşünmüyorum. 26 Temmuz'da İstanbul'da olacağım" dediği öğrenildi.