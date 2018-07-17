CSKA’lı Vitinho’ya yakın takip
Teknik direktör Şenol Güneş, CSKA Moskova'da forma giyen Vitinho'nun yakın takibe alınmasını istedi.
Teknik direktör Şenol Güneş, CSKA Moskova'da forma giyen Vitinho'nun yakın takibe alınmasını istedi. Tecrübeli hocanın, önceki gün oynanan ve Rus ekibinin 4-1 kazandığı hazırlık maçında harikalar yaratan 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız için yardımcılarına, "Tam aradığımız adam" ifadesi kullandığı öğrenildi. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve bonservis değeri 8 milyon euro olan Vitinho için Güneş'in yönetimden henüz resmi olarak bir talepte bulunmadığı ifade edildi.
- 17.7.2018
-
"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
-
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
-
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
CSKA’lı Vitinho’ya yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.