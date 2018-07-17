CSKA’lı Vitinho’ya yakın takip – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    CSKA’lı Vitinho’ya yakın takip

    CSKA’lı Vitinho’ya yakın takip

    , 'da forma giyen Vitinho'nun yakın takibe alınmasını istedi.

    , 'da forma giyen Vitinho'nun yakın takibe alınmasını istedi. Tecrübeli hocanın, önceki gün oynanan ve Rus ekibinin 4-1 kazandığı hazırlık maçında harikalar yaratan 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız için yardımcılarına, "Tam aradığımız adam" ifadesi kullandığı öğrenildi. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve bonservis değeri 8 milyon euro olan Vitinho için Güneş'in yönetimden henüz resmi olarak bir talepte bulunmadığı ifade edildi.

    1. 17.7.2018
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