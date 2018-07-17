Bilic'in Beşiktaş ve Türkiye özlemi

Türkiye'yi ve yemeklerini çok özlediğini belirten Bilic, Rusya'da nam salan ünlü etçi Erdal Şef'in elinden yemek yerken, Türkiye'de en çok Türk insanını özlediğini söyledi.

"Türkçe bildiğin kelimeler var mı?" sorusuna ise Hırvat teknik adam, "Beşiktaş" yanıtını verdi.