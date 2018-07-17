Bilic'in Beşiktaş ve Türkiye özlemi
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Bilic'in ve özlemi

    Bilic'in <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ve <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a> özlemi

    'ın eski teknik direktörü , finali için geldiği 'da soluğu Türk şefin yanında aldı.

    'yi ve yemeklerini çok özlediğini belirten Bilic, 'da nam salan ünlü etçi Erdal Şef'in elinden yemek yerken, 'de en çok Türk insanını özlediğini söyledi.
    "Türkçe bildiğin kelimeler var mı?" sorusuna ise Hırvat teknik adam, "" yanıtını verdi.

    1. 17.7.2018 09:45
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