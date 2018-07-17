Beşiktaşlı Mitrovic Club Brugge'de!
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Mitrovic Belçika ekibi Club Brugge'a transfer oldu
Geçtiğimiz sezonun 2'nci devresini C.Brugge takımında kiralık geçiren Mitrovic, burada başarılı olmuş ve Belçika takımı tarafından bonservisi satın alınmak istenilmişti. Brugge'ün 3.9 milyon Euro olan satın alma bedelini kabul ettiği ve resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.
Mitrovic, kendisi için ödenen ve yoğun eleştirilere sebep olan 4.2 milyon Euro bonservis bedelini, kiralık ücreti olarak kazandırdığı 400 bin Euro'nun yanı sıra bonservisi için alınacak 3.9 milyon Euro ile beraber karşılamış oldu.
- 17.7.2018 13:34
- Güncelleme: 17.7.2018 15:05
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Toplam 1
Yorum
celal yanı dıyorklı bu sene 2.lıkte beklemeyın bızden bır sey olmaz ah azız dersınız
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Toplam 1
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psv burası hollanda degil hakemler hak edene puanı vermiyor istediğine veriyor ,aykutu ve azizi çok arayacak bu kulub
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