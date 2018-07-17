Beşiktaşlı Mitrovic Club Brugge'de! – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Beşiktaşlı Mitrovic 'de!

    Beşiktaşlı Mitrovic Club Brugge'de!

    'ın Hırvat stoperi Mitrovic ekibi 'a oldu

    , 1.5 sezon önce 4.2 milyon Euro bedel ile kadrosuna kattığı Hırvat stoper Matej Mitrovic'i takımı 'e satıyor.

    Geçtiğimiz sezonun 2'nci devresini C.Brugge takımında kiralık geçiren Mitrovic, burada başarılı olmuş ve takımı tarafından bonservisi satın alınmak istenilmişti. Brugge'ün 3.9 milyon Euro olan satın alma bedelini kabul ettiği ve resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.

    Mitrovic, kendisi için ödenen ve yoğun eleştirilere sebep olan 4.2 milyon Euro bonservis bedelini, kiralık ücreti olarak kazandırdığı 400 bin Euro'nun yanı sıra bonservisi için alınacak 3.9 milyon Euro ile beraber karşılamış oldu.
    1. 17.7.2018 13:34
    2. Güncelleme: 17.7.2018 15:05
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