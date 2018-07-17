Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon

İç ve dış transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, Ryan Babel'i kadrosunda tutmak için girişimlere başladı. Hollandalı futbolcu ile görüşen yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel'e 3 yıllık yeni kontrat teklifi getirdi. 2021'de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre Hollandalı futbolcu yıllık 3 milyon euro ücret alacak. 31 yaşındaki oyuncu mevcut anlaşması karşılığında yıllık 2.1 milyon euro garanti para kazanıyordu. Babel teklife yanıtını kısa süre içinde yönetime iletecek. Bir süre önce Flamengo'nun talip olduğu Hollandalı futbolcu, kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen Brezilya ekibinden senelik 4 milyon euro talep ettiği için görüşmeler tıkanmıştı. Babel, Beşiktaş formasıyla çıktığı 70 resmi maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı.



TARAFTARIN %59'U 'GİTMESİNİ' İSTEDİ

Ryan Babel'in transferi konusunda geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler yaşanmış, ancak Hollandalı yıldız Flamengo'dan gelen teklifi az bularak reddetmişti. haber1903' te yapılan "Babel sizce gitmeli mi, kalmalı mı?" anketine 60 bin719 siyah beyazlı taraftar katıldı. Taraftarların % 59.60'ı "Gitmeli", % 36,55'i "Kalmalı" yönünde oy kullanırken; "Kararsızım" yönünde oy kullananların yüzdesi % 3,84'te kaldı.