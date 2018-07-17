Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon

    Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon

    yönetimi, yıllık 2.1 milyon euro kazanan ve ücretine zam isteyen Hollandalı yıldıza, senelik 3 milyon euro’dan 3 senelik sözleşme teklif etti

    İç ve dış çalışmalarını aralıksız sürdüren , 'i kadrosunda tutmak için girişimlere başladı. Hollandalı futbolcu ile görüşen yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel'e 3 yıllık yeni kontrat teklifi getirdi. 2021'de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre Hollandalı futbolcu yıllık 3 milyon euro ücret alacak. 31 yaşındaki oyuncu mevcut anlaşması karşılığında yıllık 2.1 milyon euro garanti para kazanıyordu. Babel teklife yanıtını kısa süre içinde yönetime iletecek. Bir süre önce Flamengo'nun talip olduğu Hollandalı futbolcu, kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen ekibinden senelik 4 milyon euro talep ettiği için görüşmeler tıkanmıştı. Babel, Beşiktaş formasıyla çıktığı 70 resmi maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı.

    TARAFTARIN %59'U 'GİTMESİNİ' İSTEDİ
    Ryan Babel'in transferi konusunda geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler yaşanmış, ancak Flamengo'dan gelen teklifi az bularak reddetmişti. haber1903' te yapılan "Babel sizce gitmeli mi, kalmalı mı?" anketine 60 bin719 siyah beyazlı taraftar katıldı. Taraftarların % 59.60'ı "Gitmeli", % 36,55'i "Kalmalı" yönünde oy kullanırken; "Kararsızım" yönünde oy kullananların yüzdesi % 3,84'te kaldı.

    1. 17.7.2018
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