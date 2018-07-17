Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon
Beşiktaş yönetimi, yıllık 2.1 milyon euro kazanan ve ücretine zam isteyen Hollandalı yıldıza, senelik 3 milyon euro’dan 3 senelik sözleşme teklif etti
İç ve dış transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, Ryan Babel'i kadrosunda tutmak için girişimlere başladı. Hollandalı futbolcu ile görüşen yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel'e 3 yıllık yeni kontrat teklifi getirdi. 2021'de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre Hollandalı futbolcu yıllık 3 milyon euro ücret alacak. 31 yaşındaki oyuncu mevcut anlaşması karşılığında yıllık 2.1 milyon euro garanti para kazanıyordu. Babel teklife yanıtını kısa süre içinde yönetime iletecek. Bir süre önce Flamengo'nun talip olduğu Hollandalı futbolcu, kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen Brezilya ekibinden senelik 4 milyon euro talep ettiği için görüşmeler tıkanmıştı. Babel, Beşiktaş formasıyla çıktığı 70 resmi maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı.
TARAFTARIN %59'U 'GİTMESİNİ' İSTEDİ
Ryan Babel'in transferi konusunda geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler yaşanmış, ancak Hollandalı yıldız Flamengo'dan gelen teklifi az bularak reddetmişti. haber1903' te yapılan "Babel sizce gitmeli mi, kalmalı mı?" anketine 60 bin719 siyah beyazlı taraftar katıldı. Taraftarların % 59.60'ı "Gitmeli", % 36,55'i "Kalmalı" yönünde oy kullanırken; "Kararsızım" yönünde oy kullananların yüzdesi % 3,84'te kaldı.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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