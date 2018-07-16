Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Fernandes ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Fernandes ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Portekizli oyuncunun menajeri, Fernandes'in geleceği hakkında konuşurken Beşiktaş iddialarını doğruladı. Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, "Beşiktaş, Fernandes'i istiyor ancak Fernandes, Lokomotiv Moskova ile sözleşme uzatmak istiyor" ifadelerini kullandı.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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