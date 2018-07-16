Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Fernandes ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Portekizli oyuncunun menajeri, Fernandes'in geleceği hakkında konuşurken Beşiktaş iddialarını doğruladı. Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, "Beşiktaş, Fernandes'i istiyor ancak Fernandes, Lokomotiv Moskova ile sözleşme uzatmak istiyor" ifadelerini kullandı.