Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'in menajerinden açıklaması

    <a href="/index/manuel-fernandes?id=e7f03c46-9870-4bee-a355-acdeacd11d9f" class="" rel="tag">Manuel Fernandes</a>'in menajerinden <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> açıklaması

    'ın gündeminde yer alan ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

    'ın gündeminde yer alan ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Portekizli oyuncunun menajeri, Fernandes'in geleceği hakkında konuşurken iddialarını doğruladı. Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, "Beşiktaş, Fernandes'i istiyor ancak Fernandes, ile sözleşme uzatmak istiyor" ifadelerini kullandı.

    1. 16.7.2018
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