Cenk Tosun: "Bu bir destan!" – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    : "Bu bir destan!"

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>: "Bu bir destan!"

    , ’da bir destan yazmıştır Vatanı için, geleceği için, demokrasi için nasıl da korkusuz ve kahraman millet olduğunu göstermiştir”

    'tan Everton'a olan , FOTOMAÇ'a çok özel açıklamalarda bulundu. Arkadaşımız Fatih Doğan'a konuşan , 'nin 'da gerçek bir destan yazdığını ifade ederek, ", vatanı için, geleceği için, demokrasi için canın hiçe sayarak tankların karşısına çıkmıştır. Bu millet nasıl bir korkusuz ve kahraman bir millet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Hain kalkışma sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kolluk kuvvetlerine rahmet diliyorum. Yiğidimiz nezninde tüm şehitlerimizi minnet ile anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha 'lar yaşatmasın" yorumunu yaptı. Hem ailesinin hem de camiasının desteğini her zaman yanında hissettiğini belirten yıldız forvet şöyle devam etti:

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    "Cenk gitti, şampiyonluk gitti söylemini ağır buluyorum. Son 6 ayda gol yollarında sorunlar yaşadık, şampiyonluk o yüzden gitmiş olabilir. Belki kalsaydım her şey farklı olabilirdi onu Allah bilir. Ama kimsenin yeri doldurulamaz değil. ve Love şu ana kadar bekleneni veremedi. Başkan 'ın yapacağı transferlerle gelecek yıl da Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adayı olacağını düşünüyorum. Bana göre 'nin en iyi golcüsü . Biz de idare ederiz işte! 'nı TV'den izlemek, milli bir oyuncu için ağır bir acı. Bayrağımızı orada dalgalandırmalıydık, inanın en çok da biz üzülüyoruz. Bu arada Rabbim nasip ederse bir evladımız olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bereketiyle gelir sağlıklı doğar. Bu da bizim ayrı bir heyecanımız ve mutluluğumuz."

    EFSANE YILDIZLAR GERİ DÖNDÜ
    Cenk Tosun, Guti ve 'ın Beşiktaş'a önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Milli yıldız, "Ben ikisinin maçlarıyla ve golleriyle büyüdüm. Şenol hocaya çok yardımları olacağını düşünüyorum. Hem futbolculara abilik, hem de tecrübeleriyle önemli şeyler katacaklarına eminim. Zaten İlhan Beşiktaşlılığıyla genç arkadaşlarımıza yardımcı olacaktır. Guti'nin de tartışmasız kariyeriyle arkadaşlarımıza çok şey katacağını düşünüyorum. Şenol hocanın üzerindeki baskıyı alacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

    1. 16.7.2018
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