Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'tan 'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a>'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme

    ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Hollandalı futbolcuya 3 yıllık yeni mukavele teklif etti.

    Ntvspor'un haberine göre; 'i 3 yıl daha kadrosunda tutmak için girişimlere başladı.

    Hollandalı futbolcu ile görüşen yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel'e 3 yıllık yeni kontrat teklifini sundu.2021'de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre Hollandalı yıllık 3 milyon Euro ücret alacak. 31 yaşındaki oyuncu mevcut anlaşması karşılığında yıllık 2.1 milyon Euro kazanıyor

    Babel teklife yanıtını kısa süre içinde yönetime iletecek.Bir süre önce Flamengo'nun talip olduğu Hollandalı futbolcu, kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen siyah beyazlı takımda kalmayı tercih etmişti.Babel 'ta çıktığı 70 maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı.

    1. 16.7.2018 16:56
    2. Güncelleme: 16.7.2018 16:56
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