Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Beşiktaş Ryan Babel ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Hollandalı futbolcuya 3 yıllık yeni mukavele teklif etti.
Ntvspor'un haberine göre; Ryan Babel'i 3 yıl daha kadrosunda tutmak için girişimlere başladı.
Hollandalı futbolcu ile görüşen yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel'e 3 yıllık yeni kontrat teklifini sundu.2021'de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre Hollandalı yıllık 3 milyon Euro ücret alacak. 31 yaşındaki oyuncu mevcut anlaşması karşılığında yıllık 2.1 milyon Euro kazanıyor
Babel teklife yanıtını kısa süre içinde yönetime iletecek.Bir süre önce Flamengo'nun talip olduğu Hollandalı futbolcu, kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen siyah beyazlı takımda kalmayı tercih etmişti.Babel Beşiktaş'ta çıktığı 70 maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı.
- 16.7.2018 16:56
- Güncelleme: 16.7.2018 16:56
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Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
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BJKLİ adam ya inşallah bu sene juve ile de kazanırsın şampiyonlar ligini
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Cengiz'den stat müjdesi
Toplam 2
Yorum
süleyman yamakoglu bu tarz haberler hep yapılıyor ama değişen birşey yok maça gitmek tam çile...
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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