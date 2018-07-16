Beşiktaş'tan CSKA Moskova karşısında tatsız prova!
Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 1-0 öne geçmesine rağmen CSKA Moskova’ya 4-1 yenildi
NET GOLLER KAÇTI
Bu taktik Kartal'ın ataklarının önünü tıkadı. Geçen sezondan kalan basit gol yeme hastalığı devam ediyor. Sadece fizik gücü ile oynayan CSKA; Chalov ve Gordyushenko ayağından bulduğu ikram gollerle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı. Caner'in şutu yan direkte patladı, Gökhan Gönül boş kaleye kaçırdı. Vitinjo ve Efremov ile girdiği pozisyonları affetmeyen CSKA, skoru 4-1'e taşıdı.
TÖRE **
Çok istekli ve çalışkandı. İçeriye doğru yaptığı bindirmelerde topu ayağından daha kısa zamanda çıkarsa, dinamik oyununu sonuç odaklı değiştirebilirdi. Takıma alışması gerekiyor. Yavaş yavaş eski günlerine geri dönüyor gibi.
TOLGAY ***
İlk yarı hem savunmada hem hücumda etkiliydi. Orta sahayı, biraz geride oynayan Medel'le birlikte toparladı. Gol atamıyor, az asist yapıyor eleştirilerine cevap verircesine, maçın açılış golünü muhteşem bir vuruşla yaptı.
LARiN **
4-1-4-1 şeklinde oynanan sistemde oyunda kaldığı süre içinde pozisyon alma sorunları yaşadı. 18 yayımın önünden bulduğu 2 şut fırsatını, zayıf olan sol ayağıyla yaptı. İkinci yarı sola alındı ancak orada etkili olamadı.
GOLCÜ VE STOPER ŞART
CSKA Moskova formda bir takım. Beşiktaş ilk yarı bu sertliğe ve dirence cevap vermeye çalıştı. Özellikle Tolgay ve Medel tempoya ayak uydurdu ancak iki basit hatadan skor avantajı korunamadı. Pepe'nin dönüşü sorunu çözer gibi ama Vida giderse Mitroviç'le bu sezon çekilir mi, emin değilim. Güven vermiyor. İkinci yarı değişen sistem de oyuna çare olmadı. Love o bölgede uzunlar ve sert savunma arasında bocalayıp durdu. Beşiktaş'ın golcü ihtiyacı rakiplerin kalitesi arttıkça daha çok hissediliyor bizden hatırlatması.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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