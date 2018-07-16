Beşiktaş'tan CSKA Moskova karşısında tatsız prova! – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'tan karşısında tatsız prova!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/cska-moskova?id=f5bc737e-f106-4e55-a2e6-772b1a855d4d" class="" rel="tag">CSKA Moskova</a> karşısında tatsız prova!

    , kampındaki ikinci hazırlık maçında 1-0 öne geçmesine rağmen ’ya 4-1 yenildi

    'da ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kaybetti. 'in ilk yarı 4-1-4-1 4-4-2 ile oymadığı maçta ilk yarı etkili bir oyun ortaya koysa da, fiziksel yorgunluğunun kurbanı oldu. 8'nci dakikada , ceza alanı dışından öyle bir şut attı ki kaleci topu ancak ağlarda görebildi: 1-0. Gol sonrası Rus ekibi her geçen dakika sahanın her yerinde alan markajı uyguladı.

    NET GOLLER KAÇTI
    Bu taktik 'ın ataklarının önünü tıkadı. Geçen sezondan kalan basit gol yeme hastalığı devam ediyor. Sadece fizik gücü ile oynayan CSKA; Chalov ve Gordyushenko ayağından bulduğu ikram gollerle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. ikinci yarıya hızlı başladı. Caner'in şutu yan direkte patladı, boş kaleye kaçırdı. Vitinjo ve Efremov ile girdiği pozisyonları affetmeyen CSKA, skoru 4-1'e taşıdı.

    TÖRE **
    Çok istekli ve çalışkandı. İçeriye doğru yaptığı bindirmelerde topu ayağından daha kısa zamanda çıkarsa, dinamik oyununu sonuç odaklı değiştirebilirdi. Takıma alışması gerekiyor. Yavaş yavaş eski günlerine geri dönüyor gibi.

    TOLGAY ***
    İlk yarı hem savunmada hem hücumda etkiliydi. Orta sahayı, biraz geride oynayan 'le birlikte toparladı. Gol atamıyor, az asist yapıyor eleştirilerine cevap verircesine, maçın açılış golünü muhteşem bir vuruşla yaptı.

    LARiN **
    4-1-4-1 şeklinde oynanan sistemde oyunda kaldığı süre içinde pozisyon alma sorunları yaşadı. 18 yayımın önünden bulduğu 2 şut fırsatını, zayıf olan sol ayağıyla yaptı. sola alındı ancak orada etkili olamadı.

    GOLCÜ VE STOPER ŞART
    formda bir takım. Beşiktaş ilk yarı bu sertliğe ve dirence cevap vermeye çalıştı. Özellikle Tolgay ve Medel tempoya ayak uydurdu ancak iki basit hatadan skor avantajı korunamadı. Pepe'nin dönüşü sorunu çözer gibi ama Vida giderse Mitroviç'le bu sezon çekilir mi, emin değilim. Güven vermiyor. İkinci yarı değişen sistem de oyuna çare olmadı. Love o bölgede uzunlar ve sert savunma arasında bocalayıp durdu. Beşiktaş'ın golcü ihtiyacı rakiplerin kalitesi arttıkça daha çok hissediliyor bizden hatırlatması.

    1. 16.7.2018
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