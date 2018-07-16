Beşiktaş'tan 15 Temmuz paylaşımı!

Beşiktaş kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye, 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Darbe girişiminde hainlerin insafsızca saldırıları sonucu 248 vatandaşımız şehit düşerken, 2196 vatandaşımız da gazi oldu" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları el ele vererek; hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper etti ve ülkemizin bekasını tehdit eden darbe girişiminin başarılı olmasına izin vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını 15 Temmuz 2016 gecesi tüm dünyaya bir kez daha canlarını feda ederek haykıran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." BU arada Beşiktaşlı futbolculardan Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından "15 Temmuz şehitlerimiz, vatan size minnettar", Caner Erkin de "15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" paylaşımında bulundu.