Beşiktaş'tan 15 Temmuz paylaşımı!

Beşiktaş kulübü yayınladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti asla bölünmeyecek, ilelebet payidar kalacak ve demokrasi bu topraklarda her daim var olacak” ifadelerine yer verdi
Beşiktaş kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye, 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Darbe girişiminde hainlerin insafsızca saldırıları sonucu 248 vatandaşımız şehit düşerken, 2196 vatandaşımız da gazi oldu" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları el ele vererek; hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper etti ve ülkemizin bekasını tehdit eden darbe girişiminin başarılı olmasına izin vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını 15 Temmuz 2016 gecesi tüm dünyaya bir kez daha canlarını feda ederek haykıran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." BU arada Beşiktaşlı futbolculardan Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından "15 Temmuz şehitlerimiz, vatan size minnettar", Caner Erkin de "15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" paylaşımında bulundu.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Beşiktaş'tan 15 Temmuz paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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