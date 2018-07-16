Beşiktaş’a Peter Zulj iddiası – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’a iddiası

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’a <a href="/index/peter-zulj?id=bbf11e41-c85e-4127-bf08-89ea31bba9c4" class="" rel="tag">Peter Zulj</a> iddiası
    Alman basını 'ın Avusturya Ligi ekiplerinden Sturm Graz forması giyen ile yakın temas halinde olduğunu yazdı. Avusturyalı oyuncunun 10 numara, orta saha ve ön liberoda görev yapabiliyor. Zulj'un 2020 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 16.7.2018 09:33
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