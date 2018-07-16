Beşiktaş'a Ayew’de rakip cıktı

Hücum hattına transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın Andre Ayew'de mutlu sona yakın olduğu iddia edildi. Ancak siyah-beyazlılara transferde bir de rakip çıktı. Talisca'nın ayrılışı ve Quaresma'nın Çin'e satılma ihtimali üzerine harekete geçen yönetim, her iki pozisyonda da oynayabilen Ayew'i transfer listesinin ilk sırasına almıştı. İngiliz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, bu transferde en avantajlı kulüp.



KIYMETE BİNDİ

Ayew'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlayan yönetimin Swansea ile görüşme halinde olduğu kaydedildi. Beşiktaş bu transferde en avantajlı kulüp olarak görünse de Ayew'in talipleri de artıyor. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Ganalı oyuncunun transferi için devreye girdi. Swansea oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle göndermeye hazır, zira böylelikle maaş bütçesinde de boşluk açılmış olacak.