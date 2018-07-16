Beşiktaş'a Ayew’de rakip cıktı
Beşiktaş’ın, prensip anlaşmasına vardığı Ayew’e İngiliz ekiplerinden Newcastle United da talip oldu
Hücum hattına transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın Andre Ayew'de mutlu sona yakın olduğu iddia edildi. Ancak siyah-beyazlılara transferde bir de rakip çıktı. Talisca'nın ayrılışı ve Quaresma'nın Çin'e satılma ihtimali üzerine harekete geçen yönetim, her iki pozisyonda da oynayabilen Ayew'i transfer listesinin ilk sırasına almıştı. İngiliz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, bu transferde en avantajlı kulüp.
KIYMETE BİNDİ
Ayew'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlayan yönetimin Swansea ile görüşme halinde olduğu kaydedildi. Beşiktaş bu transferde en avantajlı kulüp olarak görünse de Ayew'in talipleri de artıyor. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Ganalı oyuncunun transferi için devreye girdi. Swansea oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle göndermeye hazır, zira böylelikle maaş bütçesinde de boşluk açılmış olacak.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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