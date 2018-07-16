Beşiktaş Umut için Osmanlıspor ile anlaştı!
Umut ?Nayir, Beşiktaş'a çok yakın... Siyah- beyazlılar, Osmanlıspor ile sözleşmesini fesh eden 25 yaşındaki futbolcu ile senelik 300 bin euro'ya (1.7 milyon TL) el sıkıştı.
Umut Nayir, Beşiktaş'a çok yakın... Siyah- beyazlılar, Osmanlıspor ile sözleşmesini fesh eden 25 yaşındaki futbolcu ile senelik 300 bin euro'ya (1.7 milyon TL) el sıkıştı. Umut'un sözleşmesini haksız yere feshettiğini iddia eden Osmanlıspor'la da görüşen Kartal, Başkent temsilcisiyle de büyük oranda anlaşmaya vardı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından başarılı forvetin resmi imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon TFF 1. Lig'de Ankaragücü forması giyen ve 14 kez rakip fileleri havalandıran Umut, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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