Beşiktaş Umut için Osmanlıspor ile anlaştı! – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Umut için ile anlaştı!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Umut için <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a> ile anlaştı!

    Umut ?, 'a çok yakın... - beyazlılar, ile sözleşmesini fesh eden 25 yaşındaki futbolcu ile senelik 300 bin euro'ya (1.7 milyon TL) el sıkıştı.

    Umut , 'a çok yakın... - beyazlılar, ile sözleşmesini fesh eden 25 yaşındaki futbolcu ile senelik 300 bin euro'ya (1.7 milyon TL) el sıkıştı. Umut'un sözleşmesini haksız yere feshettiğini iddia eden 'la da görüşen , Başkent temsilcisiyle de büyük oranda anlaşmaya vardı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından başarılı forvetin resmi imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon 1. Lig'de Ankaragücü forması giyen ve 14 kez rakip fileleri havalandıran Umut, aynı zamanda Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor.

    1. 16.7.2018
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