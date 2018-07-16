Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    günü tek antrenmanla tamamladı

    Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı

    Yeni sezon hazırlıklarına 'da devam eden , bugün yaptığı tek antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

    yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün CSKA Moskova ile oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcular, antrenmanı sahada rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Dar alanda oyun kontrol pas çalışması, ayak tenisi çalışması ve minik kale maçının yapıldığı antrenman kondisyon koşuları ile sona erdi.
    , kamp çalışmalarını yarın sabah yapacağı antrenman ve TSİ saat 20.00'de Championship ekiplerinden Reading ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

    1. 16.7.2018 15:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN