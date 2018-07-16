Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, bugün yaptığı tek antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün CSKA Moskova ile oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcular, antrenmanı sahada rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Dar alanda oyun kontrol pas çalışması, ayak tenisi çalışması ve minik kale maçının yapıldığı antrenman kondisyon koşuları ile sona erdi.
Beşiktaş, kamp çalışmalarını yarın sabah yapacağı antrenman ve TSİ saat 20.00'de Championship ekiplerinden Reading ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.
- 16.7.2018 15:06
-
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten 15 Temmuz mesajı
Toplam 3
Yorum
aslan Performansı sıfıra bile düşse ıslıklanmaz
-
Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida
Toplam 2
Yorum
Vatandaş Türkiye de bu kupada olmalıydı. Fatih Terim milli takımın başında hem başarısız oldu hem de milyonlarca TL tazminat aldı.
-
Onyekuru çok iyi
Toplam 2
Yorum
metinn tabii saktlanmassa ve terimin elinde patlamassa hala trezguet isteniyor rodrigues feghoili sinan mugdat ve serdar emre akbaba da alinirsa?
Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.