Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı

Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün CSKA Moskova ile oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcular, antrenmanı sahada rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Dar alanda oyun kontrol pas çalışması, ayak tenisi çalışması ve minik kale maçının yapıldığı antrenman kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarını yarın sabah yapacağı antrenman ve TSİ saat 20.00'de Championship ekiplerinden Reading ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.