Beşiktaş Golovin'i istememiş! – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Golovin'i istememiş!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Golovin'i istememiş!

    'nun M.United'a götürmek istediği Takımı'nın yıldızı , eski scout şefi tarafından 'a önerilmişti.

    'nun M.United'a götürmek istediği Takımı'nın yıldızı , eski scout şefi tarafından 'a önerilmişti. Fakat yönnetici Albayrak o dönemde 20 yaşındaki oyuncu için, "Riske girmemeliyiz. Yaşı çok genç. Zaten 'dan çıkan oyuncular Avrupa'da başarılı olamıyor" diyerek transfere sıcak bakmamıştı.

    1. 16.7.2018
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