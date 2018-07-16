Beşiktaş Golovin'i istememiş!
Jose Mourinho'nun M.United'a götürmek istediği Rus Milli Takımı'nın yıldızı Aleksandar Golovin, eski scout şefi Gökhan Keskin tarafından Beşiktaş'a önerilmişti.
Jose Mourinho'nun M.United'a götürmek istediği Rus Milli Takımı'nın yıldızı Aleksandar Golovin, eski scout şefi Gökhan Keskin tarafından Beşiktaş'a önerilmişti. Fakat yönnetici Albayrak o dönemde 20 yaşındaki oyuncu için, "Riske girmemeliyiz. Yaşı çok genç. Zaten Rusya'dan çıkan oyuncular Avrupa'da başarılı olamıyor" diyerek transfere sıcak bakmamıştı.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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