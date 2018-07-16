Jose Mourinho'nun M.United'a götürmek istediği Rus Milli Takımı'nın yıldızı Aleksandar Golovin, eski scout şefi Gökhan Keskin tarafından Beşiktaş'a önerilmişti. Fakat yönnetici Albayrak o dönemde 20 yaşındaki oyuncu için, "Riske girmemeliyiz. Yaşı çok genç. Zaten Rusya'dan çıkan oyuncular Avrupa'da başarılı olamıyor" diyerek transfere sıcak bakmamıştı.