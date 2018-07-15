Yeni Pitbull Negredo – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Yeni Pitbull

    Yeni Pitbull <a href="/index/negredo?id=822b58ec-1d25-4bf4-a7fc-83191ca951ae" class="" rel="tag">Negredo</a>

    Avusturya kampına katıldığından beri performansı ve azmiyle alkış alan forvet için “ bir pitbull daha geldi” yorumları yapılıyor

    Slovakya kampında yer almadığı siyah-beyazlı Avusturya kampında dahil olan Alvaro , görenlere 'Maşallah' dedirtiyor. Takımla ve topla çalışmalara başlayan forvet, gönderileceği dedikodularına aldırış etmeksizin antrenmanlardaki performansıyla yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor. Bambaşka bir kimliğe bürünen 33 yaşındaki santrfor; hırsı, mücadele gücü ve istekli yapısıyla takım arkadaşı 'e benzetildi!

    İSTANBUL'DA ÇALIŞTI
    Garry 'in lakabının Pitbull olması 'ya da uyarlandı. Tecrübeli golcünün bu istekli çalışması takım arkadaşları ve teknik heyetin takdirini kazanırken, oyuncuyu izleyenler de " bir pitbull daha geldi" yorumunda bulundular. Yönetimin satmak için teklif beklediği iddia edilen Negredo, böylece kalmak istediğinin de mesajını veriyor. Oyuncu, 'in kendisini Slovakya kampına çağırmaması üzerine 'da çalışmalarına devam etmişti.

    ÖNCEKİLER ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİ
    Negredo'nun şanssızlığı kendisinden önceki forvetlerin çıtayı yükseltmesiydi. , Gomez, Aboubakar ve Cenk gibi isimlerden sonra takımın as forveti durumuna gelen Negredo, beklentileri karşılayamayınca eleştirilerin hedefi oldu.

    TAKIM OYUNCUSU
    Geçen sezonu 15 gol, 9 asistle bitiren Negredo, forvetlerin genelde bencil olduğunu ancak asist yapmayı sevdiğini söylemişti. , Marca'ya verdiği röportajda "Fazla süre alamadım. Forma giyen arkadaşlarım iyi iş çıkarıyorlar. Yapabileceğim tek şey daha çok çalışmak" demişti
    1. 15.7.2018
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