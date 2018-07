Slovakya kampında yer almadığı siyah-beyazlı takıma Avusturya kampında dahil olan Alvaro Negredo , görenlere 'Maşallah' dedirtiyor. Takımla ve topla çalışmalara başlayan İspanyol forvet, gönderileceği dedikodularına aldırış etmeksizin antrenmanlardaki performansıyla yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor. Bambaşka bir kimliğe bürünen 33 yaşındaki santrfor; hırsı, mücadele gücü ve istekli yapısıyla takım arkadaşı Medel 'e benzetildi!Garry Medel 'in lakabının Pitbull olması Negredo 'ya da uyarlandı. Tecrübeli golcünün bu istekli çalışması takım arkadaşları ve teknik heyetin takdirini kazanırken, oyuncuyu izleyenler de " Takıma bir pitbull daha geldi" yorumunda bulundular. Yönetimin satmak için teklif beklediği iddia edilen Negredo, böylece kalmak istediğinin de mesajını veriyor. Oyuncu, Şenol Güneş 'in kendisini Slovakya kampına çağırmaması üzerine İstanbul 'da çalışmalarına devam etmişti.Negredo'nun şanssızlığı kendisinden önceki forvetlerin çıtayı yükseltmesiydi. Demba Ba , Gomez, Aboubakar ve Cenk gibi isimlerden sonra takımın as forveti durumuna gelen Negredo, beklentileri karşılayamayınca eleştirilerin hedefi oldu.Geçen sezonu 15 gol, 9 asistle bitiren Negredo, forvetlerin genelde bencil olduğunu ancak asist yapmayı sevdiğini söylemişti. İspanyol , Marca'ya verdiği röportajda "Fazla süre alamadım. Forma giyen arkadaşlarım iyi iş çıkarıyorlar. Yapabileceğim tek şey daha çok çalışmak" demişti