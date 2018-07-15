Yeni Pitbull Negredo
Avusturya kampına katıldığından beri performansı ve azmiyle alkış alan İspanyol forvet için “Takıma bir pitbull daha geldi” yorumları yapılıyor
İSTANBUL'DA ÇALIŞTI
Garry Medel'in lakabının Pitbull olması Negredo'ya da uyarlandı. Tecrübeli golcünün bu istekli çalışması takım arkadaşları ve teknik heyetin takdirini kazanırken, oyuncuyu izleyenler de "Takıma bir pitbull daha geldi" yorumunda bulundular. Yönetimin satmak için teklif beklediği iddia edilen Negredo, böylece kalmak istediğinin de mesajını veriyor. Oyuncu, Şenol Güneş'in kendisini Slovakya kampına çağırmaması üzerine İstanbul'da çalışmalarına devam etmişti.
ÖNCEKİLER ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİ
Negredo'nun şanssızlığı kendisinden önceki forvetlerin çıtayı yükseltmesiydi. Demba Ba, Gomez, Aboubakar ve Cenk gibi isimlerden sonra takımın as forveti durumuna gelen Negredo, beklentileri karşılayamayınca eleştirilerin hedefi oldu.
TAKIM OYUNCUSU
Geçen sezonu 15 gol, 9 asistle bitiren Negredo, forvetlerin genelde bencil olduğunu ancak asist yapmayı sevdiğini söylemişti. İspanyol, Marca'ya verdiği röportajda "Fazla süre alamadım. Forma giyen arkadaşlarım iyi iş çıkarıyorlar. Yapabileceğim tek şey daha çok çalışmak" demişti
- 15.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Yeni Pitbull Negredo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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