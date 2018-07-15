Ryan Babel’e Şenol Güneş freni
Şenol Güneş; “Vida ve Q7’ye gelen yüksek teklifleri değerlendirin ama Babel’in gitmesine karşıyım” dedi, yönetim satıştan vazgeçti
MAKUL BİR ZAM OLUR
Bu arada sonunda bitecek olan sözleşmesinin, Negredo'nun aldığı ücreti örnek göstererek iyileştirilmesini isteyen Babel'e yönetimin makul ölçülerde bir zam yapmayı düşündüğü belirtildi. Beşiktaş'tan yılda 2 milyon 100 bin euro kazanan, ancak 4 milyon euro talep eden Hollandalıya yönetimin 2.5 milyon euro önereceği ifade edildi.
- 15.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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