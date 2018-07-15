Ryan Babel’e Şenol Güneş freni – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Ryan ’e freni

    Ryan Babel’e Şenol Güneş freni

    ; “Vida ve Q7’ye gelen yüksek teklifleri değerlendirin ama ’in gitmesine karşıyım” dedi, yönetim satıştan vazgeçti

    'ın Hollandalı yıldızı 'in satışına, teknik direktör 'in engel olduğu ortaya çıktı. Güneş'in "Maddi kaygılarla Vida'yı satmanızı anlayabilirim, yaştan dolayı Quaresma'yı da. Ancak takımı bu kadar bozmak doğru değil. Babel benim için çok değerli" dediği; yönetimin de başarılı hocanın bu talebi üzerine satıştan vazgeçtiği ifade edildi.

    MAKUL BİR ZAM OLUR
    Bu arada sonunda bitecek olan sözleşmesinin, 'nun aldığı ücreti örnek göstererek iyileştirilmesini isteyen Babel'e yönetimin ölçülerde bir yapmayı düşündüğü belirtildi. Beşiktaş'tan yılda 2 milyon 100 bin euro kazanan, ancak 4 milyon euro talep eden Hollandalıya yönetimin 2.5 milyon euro önereceği ifade edildi.
    1. 15.7.2018
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