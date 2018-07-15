Mitrovic yükseliyor – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    yükseliyor

    <a href="/index/mitrovic?id=057814d2-2162-4a38-9b8e-9b7d473647ad" class="" rel="tag">Mitrovic</a> yükseliyor
    Siyah-beyazlıların Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitroviç, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. maçında defans hattında görev yapan , oynadığı oyunla 'in gözüne girmeyi başardı.
    1. 15.7.2018
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