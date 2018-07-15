Hoca istememiş! – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Hoca istememiş!

    Hoca istememiş!
    'ın göreve başlaması süresinde yönetimin eski oyuncularına kefil olduğu ileri sürüldü. Keçeli'nin söylediğinin aksine Güneş'in ilk önce İlhan'a soğuk baktığı ancak 'ın istegiyle göreve geldiği iddia edildi. İlhan da geçtiğimiz gün "Süreç oldukça sıkıntı geçti" açıklamısı yapmıştı.
    1. 15.7.2018
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