‘Güneş’in Mansız’ı istemesi güzel’ – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    ‘Güneş’in Mansız’ı istemesi güzel’

    ‘Güneş’in Mansız’ı istemesi güzel’
    , 'ın yardımcı hocalığa getirilmesine çok sevindiğini söyledi. 'in mansız'ı istemesinin çok güzel bir olay olduğunun altını çizen eski yönetici, "İlhan 'a mal olmuş bir isim. Yetiştirip ilerde alternatif bir hoca olması hepimizi sevindirecektir. Şenol hocanın yanında çok şey öğrenebilir" diye konuştu.
    1. 15.7.2018
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