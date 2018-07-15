Çift idmanla devam – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    idmanla devam

    <a href="/index/cift?id=f6a489b9-e3f6-4554-bc9a-01588e790d16" class="" rel="tag">Çift</a> idmanla devam
    , kampında yeni sezon hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Sabah idmanında, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman kale taktik maçı ile sona erdi. Akşam da taktik ağırlıklı bir idman yapıldı.
    1. 15.7.2018
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