Beşiktaş - CSKA maçı saat 15.00’te – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    - CSKA maçı saat 15.00’te

    Beşiktaş - CSKA maçı saat 15.00’te
    , kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün oynayacak. İlk maçta S. Donetsk ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, bugün saat 15.00'te CSKA Moskova ile karşılaşacak. 'in bu maçta da 4-4-2 sistemi üzerinde taktik çalışmaları denemesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar Avusturya kampı sürecinde 17 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Reading ve 20 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da ile karşı karşıya gelecek.
    1. 15.7.2018
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