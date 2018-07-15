Adriano ve Caner iyi – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    ve Caner iyi

    Adriano ve Caner iyi
    S. DONETSK ile oynanan hazırlık maçında hafif sakatlıklar geçiren ve 'de korkulan bir durum yaşanmadığı ortaya çıktı. Güneş'in her iki oyuncusunu da bugün oynanacak CSKA maçında yeniden deneyeceği ifade edildi.
    1. 15.7.2018
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