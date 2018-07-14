Metin Albayrak: "Vida’yı da satabiliriz" – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    : "’yı da satabiliriz"

    <a href="/index/metin-albayrak?id=4d9ada18-4ad4-4e1e-b8a9-3c1a10d0e0f6" class="" rel="tag">Metin Albayrak</a>: "<a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a>’yı da satabiliriz"

    Siyah-beyazlı yönetici Albayrak, için çarpıcı bir açıklamada bulundu.

    Siyah-beyazlı yönetici Albayrak, için çarpıcı bir açıklamada bulundu. Tecrübeli yönetici, "'yı büyük takiplerle, büyük ısrarlarla bünyemize kazandırdık. Vida'nın ülkesi için ve kendi adımıza mutluyuz. için umut verici. 'ın menfaati doğrultusunda, her futbolcu satılabilir, teklifler var" diye konuştu.

    1. 14.7.2018
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