Güvenç Kurtar'dan Vida açıklaması – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'dan Vida açıklaması

    Güvenç Kurtar'dan Vida açıklaması

    Teknik direktör , 'ın Vida için gelen teklifleri değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

    Teknik direktör , 'ın Vida için gelen teklifleri değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Kurtar, "'nda final oynayan takımın stoperi. Şu an alacağı tekliften daha iyi teklifi başka zaman bulamazlar, değerlendirmek lazım" dedi.

    1. 14.7.2018
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