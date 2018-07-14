Güvenç Kurtar'dan Vida açıklaması

Teknik direktör Güvenç Kurtar, Beşiktaş'ın Vida için gelen teklifleri değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Kurtar, "Dünya Kupası'nda final oynayan takımın stoperi. Şu an alacağı tekliften daha iyi teklifi başka zaman bulamazlar, değerlendirmek lazım" dedi.